Николь Кидман – 52: Самые известные роли австралийской актрисы

Новости шоу бизнеса: Сегодня свой день рождения празднует австралийская актриса, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, обладательница звезды на Аллее Славы – Николь Кидман.

Актрисе исполняется 52 года.

Николь Кидман часто участвует в различных социальных акциях, например, по борьбе с раком груди и помогает беспризорным детям. В 2004 году она была названа ООН "гражданином мира", а также номинирована организацией ЮНИСЕФ в послы доброй воли.

Кидман является лауреатом премии Оскар 2003 года, четырехкратным лауреатом премии Золотой глобус, двукратным лауреатом премии "Эмми", лауреатом премии Гильдии киноактеров и многих других.

Любовь Николь

Фильм "Дни грома" стал для Кидман знаковым, ведь на пробах фильма она познакомилась со своим будущем мужем Томом Крузом. По воспоминаниям Кидман, она и не думала, что ей достанется роль, ведь она гораздо выше Тома, потому в кадре такая пара выглядела бы несколько смешно. Впрочем, Крузу пришлась по душе миловидная блондинка, поэтому главная роль досталась именно ей.

Съемочная площадка для обоих стала хорошим фундаментом для начала отношений. Недолго повстречавшись, пара узаконила свои отношения, став официально мужем и женой. Супруги для своих поклонников было примером для подражания, ведь у них было все: дорогие подарки, роскошь, страсть, путешествия в самые разные уголки Земли.

Апогеем любви Тома к Николь стала покупка частного самолета, которому актер дал название "Сладкая Ник". Для полного счастья не хватало детей, поэтому пара решилась на усыновление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vintage vibes Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 23 Май 2019 в 7:38 PDT

В 1998 году супругов пригласили на съемки фильма "С широко закрытыми глазами". Что интересно, съемки актерам дались очень тяжело, поэтому режиссер нанимал для семейной пары сексопатолога, чтобы они органично вжились в роль. Уже через три года, в 2001 году, Кидман сообщила, что их брак с Томом пришел к концу.

Впоследствии Николь Кидман вышла замуж за австралийского певца и стала мамой двух дочерей. Позже в одном из интервью Кидман призналась, что брак с Томом Крузом был для нее настоящим адом, из которого ей было очень трудно выбраться. Однако сейчас в ее жизни все замечательно, и она, бесспорно, счастлива.

Мы с мужем – австралийцы и не можем жить без океана. У нас есть пляжный домик. Просыпаемся рано утром и идем перед завтраком к океану, – рассказала Николь Кидман в одном из своих интервью.

Голливудская актриса и кантри-музыкант поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (8 лет) и Сандей Роуз (10 лет), которую родила суррогатная мать. В апреле 2018 года появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.

Когда Николь впервые встретила Кита, то у него были проблемы с наркотической зависимостью, но вместе им удалось побороть их и после свадьбы в брачном контракте актриса отметила, что будет выплачивать мужу ежегодную доплату за то, что он не употребляет наркотические вещества.

Я считаю, у меня очень спокойная, размеренная жизнь. Я стараюсь быть душевным, творческим человеком, стараюсь воспитывать дочерей осознанно и в ногу со временем. С возрастом время становится таким драгоценным, – сказала Николь Кидман.

Удивительно, но актриса практически не общается с приемными детьми: 26-летней Беллой и 24-летним Коннером, которые сейчас живут в Англии и следуют принципам сайентологии. Также она поделилась секретами воспитания детей от Кита – 10-летней Сандей Роуз и 8-летней Фейт Маргарет.

Дни грома

С широко закрытыми глазами

Мулен Руж

Принцесса Монако

Большая маленькая ложь

Родилась будущая звезда 20 июня 1967 года в Америке, однако родители вскоре отправились в Австралию, где сами родились.