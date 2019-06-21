Жена Влада Ямы в купальнике взбудоражила поклонников

Новости шоу бизнеса: Она продемонстрировала свою фигуру во всей красе, чем вызвала бурю восторженных отзывов и комплиментов.

Лилия Яма поделилась соблазнительной фотографией с пляжного отдыха.

Известный украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма уже много лет вместе со своей супругой Лилией. Пара считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, поэтому за их жизнью активно следят поклонники. Так, у жены Влада Ямы в Instagram-аккаунте уже более 17 тысяч подписчиков. Каждое фото девушки набирает множество лайков и комментариев.

Так, недавно Лилия Яма опубликовала откровенное фото в золотом купальнике, сделанное во время отдыха с мужем в Греции.

В Сети жену танцора сравнили с Русалкой, которая вышла на берег понежиться под лучами солнца.

"А что можно думать? Красивая женщина с красивой фигурой и телом!", "Вы красотка", "Красивая)))", "Шикарная женщина!", "Ого! Очень эффектно!", "Как русалка", "Идеальная", — пишут в комментариях.