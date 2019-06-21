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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко заговорили о детях

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко заговорили о детях
16:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко признались, сколько детей хотели бы иметь.

Телеведущий Дмитрий Комаров недавно объявил, что женился на ведущей и "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко. Пара уже отпраздновала свадьбу и побывала на медовом месяце. Теперь же двое звездных телеведущих откровенно делятся мечтами о пополнении в своей семье.

Как признались молодожены в комментарии ТСН, они хотят, чтобы их семья была большой. При этом Дмитрий Комаров мечтает, о троих детях. Пожалуй, это связано с семьей телеведущего, ведь он рос с двойней Ангелиной и Николаем.

"Я хочу, чтобы детей было минимум трое, потому что это, пожалуй, правильно – это помогает мировой демографии. Действительно хочется, чтобы наша семья была большой, тем более, чтобы она была красивой, умной и смелой", – поделились Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко.

Сам телеведущий не сдерживает своего восторга от супружеской жизни. Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко только вернулись из поездки в Германию, где отметили день рождения звезды "Мир наизнанку". Телеведущий признался, что его жена сделала праздник очень особенным, заказав столик в ресторане с видом на Берлин и полет на огромном воздушном шаре.

"Дима у нас пилот. Он очень любит высоту. И мне хотелось, чтобы все в его жизни было на высоте", – поделилась Александра Кучеренко.

Как известно, в канун дня рождения Дмитрий Комаров неожиданно заявил, что женился. Его избранницей стала ведущая, модель и обладательница титула "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. С девушкой Дмитрий Комаров выходил на паркет.

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Как начался роман Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко: неожиданное признание ведущего "Танцы со звездами", однако даже и намека не давал, что имеет с ней романтические отношения.

Такой же секретности влюбленные придерживались и при планировании свадьбы. Александра Кучеренко заказывала платье в Днепре, а Дмитрий Комаров приобрел костюм в столичном бутике. Пара тайно поженилась в Иерусалиме в мае 2019 года, во время Евровидения. Поэтому визит звезд в Израиль не обратил внимание отечественных СМИ. Сразу после церемонии Дмитрий и Александра отправились на медовый месяц на Мальдивы, где провели райский отдых.

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Семья, Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Дмитрий Комаров, Украинский телеведущий, Александра Кучеренко.
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