СМИ: Дрейк откупился от скандальных обвинений об изнасиловании

Новости шоу бизнеса: Американский рэпер Дрейк, которому приписывали роман с Ким Кардашян, попал в довольно громкий секс-скандал.

Модель Лейла Лайс заявила, что стала жертвой изнасилования. Несмотря на отрицание этого Дрейк решил заплатить женщине.

С начала секс-скандала рэпер Дрейк уверенно объяснял, что не причастен к изнасилованию модели. Он даже подал судебный иск против возможной жертвы за публичную клевету. Однако, как сообщает The Blast, артист все же решил откупиться от обвинений и в 2018-м тайно заплатил Лейли Лайс 350 тысяч долларов.

Согласно материалам скандального дела, модель стала жертвой изнасилования в 2017 году. Лейла Лайс утверждает, что известный рэпер пригласил ее в гостиничный номер во время турне по Великобритании. По словам Лейлы, Дрейк заставил ее вступить в интимные отношения с ним.

После резонансного заявления манекенщицы правоохранители начали расследовать это дело, однако доказательств преступления они так и не нашли. Тогда Дрейк решил подать судебный иск против девушки, заявив, что эта клевета могла стоить ему вокальной карьеры. В разговоре с судьями рэпер признался, что имел интим с Лейлой Лайс, но по взаимному согласию. Затем модель решила воспользоваться успехом Дрейка и неожиданно заявила, что у них будет ребенок. Когда артист не отреагировал на эту новость, появились первые обвинения в изнасиловании.

Но даже после выплаты немало суммы Лейла Лайс не прекратила давать скандальные детали отношений с Дрейком. Она нарушила условия договора и слила информацию об откупе, пытаясь выставить Дрейка виновным. Впоследствии модель заявила, что рэпер выходит жертвой в скандальном деле только благодаря ее адвокату, который, по ее словам, сотрудничал с артистом. Против юриста женщина тоже подала судебный иск.