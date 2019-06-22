Сергей Притула написал трогательный пост в день своего рождения

Новости шоу бизнеса: В субботу, 22 июня, свой день рождения отмечает украинский шоумен и ведущий Национального отбора на Евровидение-2019 Сергей Притула - ему исполняется 38 лет.

В этот день на странице ведущего в Facebook появился новый пост.

В нем Сергей Притула рассказывает, что за эти годы приобрел не только седину, но и самое дорогое - здоровую и крепкую семью.

"Годы летят, младше не становлюсь. За последние 5 лет седины прибавилось и на висках и в бороде, морщины въедаются все глубже и теперь гримеры на съемках работают с моим фейсом немного дольше. Но с этими неотъемлемыми атрибутами взросления пришли также опыт, умение, уверенность и принципиальность. Слово "дети" я уже второй год счастливо употребляю во множественном числе. Из всех подарков на свой праздник я имею самые главные - здоровую маму и крепкую семью", - поделился именинник.

Притула также рассказал, что свой день рождения он встречает в горах, где "растворяется в любви своих близких".

"Мне 38. И, едва ли не впервые в жизни, я четко знаю, чего хочу в свой день рождения. И, едва ли не впервые, исполнение желания зависит не от меня", - отметил шоумен.

В конце поста Притула поблагодарил поклонников за поддержку, а тех, "кто напротив" - за то, что держат в тонусе.