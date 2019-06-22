Пример для подражания: Наталья Могилевская показала, чем занимается в свободное время

Новости шоу бизнеса: Певица Наталья Могилевская покорила сеть очередными снимками, которые мотивируют ее поклонников.

43-летняя Наталья Могилевская – яркий пример того, как человек после творческой паузы может вернуться к бешеному ритму работы. Несмотря на вокальную карьеру, артистка реализует свои актерские амбиции и гастролирует по стране с тренингами.

В таком ежедневном ритме Наталья Могилевская находит время для занятий йогой. Поэтому перед камерой певица исполнила несколько асан в удобных черных лосинах и кофте.

Звезда продемонстрировала потрясающую растяжку и дополнила снимки признанием, что восхищается украинцами, которые ведут здоровый образ жизни.

"Я горжусь, что в нашей стране так много людей, которые стремятся к здоровому образу жизни: здоровью духа, тела и разума. Начинайте свой день с традиционного приветствия перед любой практикой и с благодарностью, с которой начинается каждый мой день. Это приветствие – настрой на тишину и благодарность всему миру и каждому человеку вокруг. И, на мой взгляд, – это главный первый шаг в йоге", – написала Наталья Могилевская.