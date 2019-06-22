Пример для подражания: Наталья Могилевская показала, чем занимается в свободное время

43-летняя Наталья Могилевская – яркий пример того, как человек после творческой паузы может вернуться к бешеному ритму работы. Несмотря на вокальную карьеру, артистка реализует свои актерские амбиции и гастролирует по стране с тренингами.
В таком ежедневном ритме Наталья Могилевская находит время для занятий йогой. Поэтому перед камерой певица исполнила несколько асан в удобных черных лосинах и кофте.
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С международным Днем йоги, мои хорошие! Я горжусь, что в нашей стране так много людей, которые стремятся к здоровому образу жизни: здоровью духа, тела и разума. Начинайте свой день с традиционного приветствия перед любой йогической практикой и с благодарности, с которой начинается каждый мой день. Это приветствие - настрой на тишину и благодарность всему миру и каждому человеку вокруг. И, на мой взгляд, - это главный первый шаг в йоге. Также хочу напомнить и пригласить сегодня всех в Ботанический сад (16:30) на встречу с потрясающим гималайским мастером, моим учителем Пайлот Баба Джи. Сатсанг-встреча, урок йоги от человека, которых единицы на планете. Это действительно уникальная возможность! Вход свободный. Ждем всех #могилевская #натальямогилевская #пилотбабаджи #бабаджи #pilotbabaji #встреча #21июня #ботаническийсад #йога #занятиейогой #киев #украина
Звезда продемонстрировала потрясающую растяжку и дополнила снимки признанием, что восхищается украинцами, которые ведут здоровый образ жизни.
"Я горжусь, что в нашей стране так много людей, которые стремятся к здоровому образу жизни: здоровью духа, тела и разума. Начинайте свой день с традиционного приветствия перед любой практикой и с благодарностью, с которой начинается каждый мой день. Это приветствие – настрой на тишину и благодарность всему миру и каждому человеку вокруг. И, на мой взгляд, – это главный первый шаг в йоге", – написала Наталья Могилевская.