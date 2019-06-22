Любовь в Сети: Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые недавно стали мужем и женой, оставили друг другу нежные послания и растрогали своих поклонников.

Певица опубликовала в личном микроблоге совместное фото с мужем и трогательно обратилась к нему на украинском языке.

Артистка возвращается из Хайфы (Израиль), где у нее был концерт и сообщила об этом любимому посредством социальной сети.

"Я їду до тебе моє сонечко", - написала Настя. Потап тут же отреагировал на послание любимой, написав: "Я тебе чекаю жабенятко моє".

Фанаты пары тут же пришли в умиление и оставили массу положительных откликов. "Как вас можно не любить?", "Милота", "Оуу, как это мило", "Так нежно и мило", "Растрогали", "Счастливые такие", "Солнышки", - пишут комментаторы.

Ранее Настя Каменских показала, как прошел ее девичник. Предсвадебную вечеринку для Насти устроили ее подруги, которые подготовили для нее множество сюрпризов, в том числе и пикантных.