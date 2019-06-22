Оля Полякова отправила дочь в модельный лагерь: подробности

Новости шоу бизнеса: Дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру.

Украинская певица Оля Полякова отправила дочь Машу в ее первый модельный лагерь под руководством супермодели и жюри реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Аллы Костромичовой.

Об этом Певица сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала фото из Бориспольского аэропорта, на котором она позирует со старшим дочерью Машей, младшей Алисой и Аллой Костромичевой.

"Маша летит в свой первый модельный лагерь... Дочка, будь умницей, не сгори – используй крем, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой. Люблю", – добавила в подписи певица.

Для перелета Маша и Алла подобрали похожие и удобные "луки", которые состояли из белых кроссовок, брюк нюдового цвета и футболок.

"Спасибо, родная, за доверие", – ответила Костромичева в комментариях Оле.