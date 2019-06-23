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Ирина Шейк посетила презентацию в Нью-Йорке: наряд модели

Ирина Шейк посетила презентацию в Нью-Йорке: наряд модели
10:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 33-летняя модель Ирина Шейк окунулась в работу после расставания с бойфрендом и отцом своей дочери Бредли Купером.

Ирина Шейк посетила масштабную презентацию ювелирного бренда в Нью-Йорке.

В течение последней недели Ирина Шейк минимум три раза появлялась перед камерами папарацци со своей 2-летней дочерью Леей. После того, как ее отношения с 44-летним Брэдли Купером подошли к концу, модель с головой окунулась, прежде всего, в материнство, а также в работу.

 
 
 
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Great night spent with the @DavidYurman team at @madsqparknyc #DavidYurman #MadisonSquarePark

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Ирина Шейк стала звездой нескольких модных показов в Италии, а после этого получила приглашение посетить презентацию популярной ювелирной марки David Yurman, которая состоялась в Нью-Йорке.

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Для масштабного светского мероприятия 33-летняя звездная мама выбрала "опасное" платье в леопардовом принте. Что интересно, ее наряд снова был от бренда Burberry, в образах от которого на прогулках неоднократно замечали ее и ее дочь Лею. Волосы Ирины Шейк были легко уложены, а образ дополняли минималистские серьги и браслет на руке.

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Модель, Ирина Шейк, Знаменитости, Стиль, Звезды, Наряд, Instagram звезд, Look.
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