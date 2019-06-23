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Как-будто сестры: Кейт Мосс с дочерью побывали на показе Dior Men

Как-будто сестры: Кейт Мосс с дочерью побывали на показе Dior Men
15:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Кейт Мосс и ее 16-летняя дочь стали гостям модного показа от Dior.

На одном из главных фэшн-событий года было немало звездных гостей, однако наибольшее внимание было приковано к мировой знаменитости Кейт Мосс и новой звезде, которая только восходит, ее дочери Лиле Грейс.

Британскому модельеру Киму Джонсу, который не так давно стал новым креативным директором мужской линейки от Dior, удалось пригласить на показ многих звезд. Конечно, ведь его обожают за новаторский подход и необычное видение привычной одежды.

 
 
 
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На показе мужской коллекции Dior Кейт Мосс блистала со своей дочерью Лилой Девушка уже успела стать лицом Marc Jacobs Beauty, сняться для многих модных обложек, а сейчас Лила продолжает делать смелые шаги в модной индустрии. И тут она в более чем надежных руках, ведь модельной карьерой девушки занимается бюро ее именитой мамы – Kate Moss Agency Лукас Портман, Дева Кассель, Лила Мосс – самые яркие представители моделей нового поколения, за которыми мы уже следим Думаем, будет много интересного #katemoss #lilamoss #dior #diorshow #menswear #fashionista #katemossagency #models #lilamossstyle #lilamossfashion #katemossstyle #marcjacobs #beauty #fashionnews #gorgeous #motheranddaughter #lifeandlove

Допис, поширений Marie Claire Russia (@marieclairerussia)

Поэтому Кейт Мосс и ее дочь Лила не смогли отказать своему земляку, поскольку они также являются его близкими друзьями и страстными поклонниками. На стильном фотофоне модели предстали в модных образах от бренда, на показ которого пришли. Юная Лила Грейс Мосс надела короткое платье с газетным принтом и логотипом Dior, к которому подобрала черные колготки и лакированные ботильоны. Ее "лук" довершила маленькая красная сумка и перстни на правой руке.

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А вот ее мама выбрала более классический наряд: шелковую рубашку серо-голубого оттенка и брюки на несколько тонов темнее с черными лампасами. Образ 45-летней топ-модели Кейт Мосс дополнили туфли с бантом и стразами и много украшений.

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