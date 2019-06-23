Как-будто сестры: Кейт Мосс с дочерью побывали на показе Dior Men

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Кейт Мосс и ее 16-летняя дочь стали гостям модного показа от Dior.

На одном из главных фэшн-событий года было немало звездных гостей, однако наибольшее внимание было приковано к мировой знаменитости Кейт Мосс и новой звезде, которая только восходит, ее дочери Лиле Грейс.

Британскому модельеру Киму Джонсу, который не так давно стал новым креативным директором мужской линейки от Dior, удалось пригласить на показ многих звезд. Конечно, ведь его обожают за новаторский подход и необычное видение привычной одежды.

Поэтому Кейт Мосс и ее дочь Лила не смогли отказать своему земляку, поскольку они также являются его близкими друзьями и страстными поклонниками. На стильном фотофоне модели предстали в модных образах от бренда, на показ которого пришли. Юная Лила Грейс Мосс надела короткое платье с газетным принтом и логотипом Dior, к которому подобрала черные колготки и лакированные ботильоны. Ее "лук" довершила маленькая красная сумка и перстни на правой руке.

А вот ее мама выбрала более классический наряд: шелковую рубашку серо-голубого оттенка и брюки на несколько тонов темнее с черными лампасами. Образ 45-летней топ-модели Кейт Мосс дополнили туфли с бантом и стразами и много украшений.