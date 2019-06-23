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Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом

Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом
18:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Кейт Бекинсейл засветилась в объективах папарацци в достаточно необычном образе.

Кейт обула черные сапоги на высоком каблуке в лос-анджелесскую жару.

Фотографы поймали актрису 20 июня на прогулке в Лос-Анджелесе. Скорее всего, Бекинсейл спешила на тренировку в спортзал.

Кейт была одета в облегающие лосины, топ, легкую белую куртку и несла большой рюкзак. Все бы выглядело гармонично, если бы не высокие замшевые сапоги на каблуке черного цвета.

 
 
 
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#katebeckinsale Leaves Her Home in #losangeles - 06/20/2019 . #selene #underworld #sexiestwomanalive #millaismylife

Публикация от Milla Is My Life (@milla.is.my.life)

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Можно предположить, что эта обувь является одной из самых любимых Кейт, так как Бекинсейл не раз надевала сапоги под другие "аутфиты".

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Стиль, Актриса, Образ, Кейт Бекинсейл.
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