Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом

Кейт обула черные сапоги на высоком каблуке в лос-анджелесскую жару.
Фотографы поймали актрису 20 июня на прогулке в Лос-Анджелесе. Скорее всего, Бекинсейл спешила на тренировку в спортзал.
Кейт была одета в облегающие лосины, топ, легкую белую куртку и несла большой рюкзак. Все бы выглядело гармонично, если бы не высокие замшевые сапоги на каблуке черного цвета.
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#katebeckinsale Leaves Her Home in #losangeles - 06/20/2019 . #selene #underworld #sexiestwomanalive #millaismylife
Можно предположить, что эта обувь является одной из самых любимых Кейт, так как Бекинсейл не раз надевала сапоги под другие "аутфиты".