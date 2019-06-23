Странный наряд: Кейт Бекинсейл шокировала поклонников странным образом

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Кейт Бекинсейл засветилась в объективах папарацци в достаточно необычном образе.

Кейт обула черные сапоги на высоком каблуке в лос-анджелесскую жару.

Фотографы поймали актрису 20 июня на прогулке в Лос-Анджелесе. Скорее всего, Бекинсейл спешила на тренировку в спортзал.

Кейт была одета в облегающие лосины, топ, легкую белую куртку и несла большой рюкзак. Все бы выглядело гармонично, если бы не высокие замшевые сапоги на каблуке черного цвета.

Можно предположить, что эта обувь является одной из самых любимых Кейт, так как Бекинсейл не раз надевала сапоги под другие "аутфиты".