"Икона, которая знает, как подавать пример": Элтон Джон получил почетную награду

Артиста наградили орденом Почетного легиона – высшей наградой Франции.
Об этом Элтон Джон рассказал поклонникам на своей странице в Instagram. Певец опубликовал фото с закрытой церемонии в Елисейском дворце.
"Как и музыка, борьба со СПИДом была моей страстью в течение многих лет. И, как музыка, эта борьба ежедневно напоминает мне о необычайной силе человеческого духа. Именно этот волшебный человеческий дух я возьму с собой как награду ордена Почетного Легиона", – сказал с трибуны легендарный британский певец.
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Yesterday I received the Légion d’honneur by President @emmanuelmacron for services to music and for my work with @ejaf. It was so humbling and moving to receive such an honour. We also talked the need to successfully replenish the @GlobalFund this October to continue fighting HIV/AIDS, which will help save 16 million lives. We can and must end this epidemic.
По словам президента Франции, Джон – это "икона, которая знает, как подавать пример". Награда связана не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Макрон вспомнил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 миллионов евро для помощи людям.