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"Икона, которая знает, как подавать пример": Элтон Джон получил почетную награду

"Икона, которая знает, как подавать пример": Элтон Джон получил почетную награду
19:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Французский президент Эммануэль Макрон наградил легендарного певца Элтон Джона.

Артиста наградили орденом Почетного легиона – высшей наградой Франции.

Об этом Элтон Джон рассказал поклонникам на своей странице в Instagram. Певец опубликовал фото с закрытой церемонии в Елисейском дворце.

"Как и музыка, борьба со СПИДом была моей страстью в течение многих лет. И, как музыка, эта борьба ежедневно напоминает мне о необычайной силе человеческого духа. Именно этот волшебный человеческий дух я возьму с собой как награду ордена Почетного Легиона", – сказал с трибуны легендарный британский певец.

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По словам президента Франции, Джон – это "икона, которая знает, как подавать пример". Награда связана не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Макрон вспомнил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 миллионов евро для помощи людям.

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Элтон Джон, Орден, Артист, Награда, Певец.
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