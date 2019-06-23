"Икона, которая знает, как подавать пример": Элтон Джон получил почетную награду

Новости шоу бизнеса: Французский президент Эммануэль Макрон наградил легендарного певца Элтон Джона.

Артиста наградили орденом Почетного легиона – высшей наградой Франции.

Об этом Элтон Джон рассказал поклонникам на своей странице в Instagram. Певец опубликовал фото с закрытой церемонии в Елисейском дворце.

"Как и музыка, борьба со СПИДом была моей страстью в течение многих лет. И, как музыка, эта борьба ежедневно напоминает мне о необычайной силе человеческого духа. Именно этот волшебный человеческий дух я возьму с собой как награду ордена Почетного Легиона", – сказал с трибуны легендарный британский певец.

По словам президента Франции, Джон – это "икона, которая знает, как подавать пример". Награда связана не только с творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Макрон вспомнил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 миллионов евро для помощи людям.