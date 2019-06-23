Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки

Новости шоу бизнеса: Одна из самых знаменитых мамочек мира стала гостьей престижного светского мероприятия.

Мама известного предпринимателя и изобретателя Илона Маска посетила королевские скачки на знаменитом Аскотском ипподроме.

В течение шести дней Аскотский ипподром принимает знаменитых людей со всего мира, очаровывая спортивной и одновременно королевской атмосферой. Так, в списке приглашенных появилось имя известной 71-летней звездной мамы и модели Мэй Маск.

На своей странице в Instagram мама Илона Маска опубликовала стильное фото, под которым отметила, что выбранный ею образ стал по-настоящему королевским.

На ней было платье в зелено-белую вертикальную полоску от австрийского дизайнера Petar Petrov, а на голове постоянный королевский головной убор – оригинальная шляпка от Vivien Sheriff. А вот дополнил образ стильный белый клатч от Swarovski.