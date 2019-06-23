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Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки

Мэй Маск на королевских скачках: наряд знаменитой мамочки
21:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых знаменитых мамочек мира стала гостьей престижного светского мероприятия.

Мама известного предпринимателя и изобретателя Илона Маска посетила королевские скачки на знаменитом Аскотском ипподроме.

В течение шести дней Аскотский ипподром принимает знаменитых людей со всего мира, очаровывая спортивной и одновременно королевской атмосферой. Так, в списке приглашенных появилось имя известной 71-летней звездной мамы и модели Мэй Маск.

На своей странице в Instagram мама Илона Маска опубликовала стильное фото, под которым отметила, что выбранный ею образ стал по-настоящему королевским.

 
 
 
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Thank you @nadja.swarovski @adamsrupert for a wonderful day at the races. #RoyalAscot #england #Dress @petarpetrovofficial #Earrings #Bag @swarovski #Hat @viviensheriff #KeepSmiling #ItsGreatToBe71

Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Мама Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского бренда

На ней было платье в зелено-белую вертикальную полоску от австрийского дизайнера Petar Petrov, а на голове постоянный королевский головной убор – оригинальная шляпка от Vivien Sheriff. А вот дополнил образ стильный белый клатч от Swarovski.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Илон Маск, Королевские скачки, Мэй Маск.
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