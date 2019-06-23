Странный инцидент: неизвестный забрался в дом Холли Берри и заявил, что он там живет

Новости шоу бизнеса: Знаменитая голливудская актриса и звезда фильма "Женщина-кошка" Холли Берри попала в странный инцидент.

В поместье звезды в Лос-Анджелесе ворвался неизвестный мужчина, который сменил замки дома и заявил, что он там живет.

После того, как звезда заметила неизвестного мужчину у себя дома, она вызвала полицию. Об этом сообщает издание TMZ.

Правоохранители обнаружили, что нового "жильца" зовут Рональд Юджин Гриффин. Ему 59 лет и он заявил о своем законном праве находиться в особняке и даже предоставил документы на имущество, которые впоследствии оказались фальшивыми.

Как пишет портал, в январе возле двери поместья Рональда заметил садовник звезды, тогда неизвестный сменил несколько замков и быстро исчез. Впоследствии в марте мужчина попытался попасть в дом со слесарем. Когда помощники актрисы его не пустили, Гриффин обвинил их в неправомерных действиях и пригрозил позвонить полицию.

Самое интересное, что мужчина не знал о том, что это имение Холли Берри.