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Солистка группы "НеАнгелы" очень изменилась в последнее время

Солистка группы "НеАнгелы" очень изменилась в последнее время
11:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 23 июня, Слава Каминская опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Слухи о том, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, который работает пластическим хирургом, разводятся то и дело всплывали в Сети. С 2014 года, когда они поженились и у них родился первенец Леонард, парочку регулярно то "разводят", то "женят" поклонники.

Однако на днях все стало серьезнее, чем просто слухи. Стало известно, что на сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов. Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Первое слушание должно было состояться 12 июня 2019 года, но никто из пары не явился в зал суда.

Певица позирует в эффектном белом образе и не смотрит в камеру. Она слегка приподнимает ногу, показывая все достоинства своей стройной фигуры. 

 
 
 
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Поклонники же обратили внимание отнюдь не на формы солистки "НеАнгелов", а не ее помолодевшее лицо. Молодую маму и теперь же экс-супругу пластического хирурга Эдгара Каминского засыпали комплиментами.

"Такая нежная, аж помолодела!!! Мать, по ходу всё идёт тебе только на пользу", "Ну как же не стыдно быть на столько красивой?", "Красавица Вселенной!!", "Славка ты красотка", "Вы самый красивый рыжик!!!! У Вас ещё все впереди!!", "Очень нежное фото!!!!" — пишут фанаты Славы.

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Молодость, Знаменитости, НеАнгелы, Слава Каминская.
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