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Потап выступил на концерте без супруги

Потап выступил на концерте без супруги
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 24 июня, Потап опубликовал в своем Instagram новые фото.

Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы.

Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. После вернувшись с медового месяца, который молодожены провели в теплых краях, артисты сразу отправились на гастроли.

На фото он запечатлен во время выступления в одном из киевских заведений, которое состоялось вчера. Потап выступил с группой Mozgi. Настя Каменских, по всей видимости, не присутствовала на концерте своего новоиспеченного мужа. 

Любовь в Сети: Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram

"Вчера был мощный концерт "на белом" в City Beach club @citybeachclub #пляжномер1 это 5е пришествие за 7 лет пляжа ! @mozgi порвали всех и вся ,но я постоянно чувствовал за собой взгляд VISBOY", — написал Потап под фото.

Отметим, что на мероприятии присутствовала бывшая супруга рэпера Ирина Горовая.

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Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Концерты, Алексей Потапенко.
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