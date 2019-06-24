Звезды ХХ века, которые очень круто смотрятся на мотоциклах

1 Марлон Брандо увлекся мотоциклами задолго до того, как стал всемирно известным. Он любил ездить по пустому Нью-Йорку на рассвете. "Я получаю огромное удовольствие от пробуждения еще затемно, чтобы покататься по городу в свете первых лучей солнца. Я это делаю с момента переезда в Нью-Йорк", - рассказывал актер.

2 И даже Тина Тернер когда-то была большой поклонницей Харлеев.

3 Музыкант Боб Дилан очень любил свой Triumph Tiger 100SS, на котором он гонял в середине 60-х по Нью-Йорку и много раз падал, однако, удивительным образом, он так ни разу не оказался в больнице.

4 Микки Рурк тоже неравнодушен к железным коням. А в фильме "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" актер снимался на собственном байке Harley-Davidson FXR.

5 У Фрэнка Синатры отбирают права. Полицейский при этом несказанно счастлив, ведь в ту пору Синатра был звездой мирового масштаба.

6 Сид Вишес, легенда панк-рока и по совместительству бас-гитарист группы Sex Pistols. Сид любил езду на мотоцикле так сильно, что снялся со своим "железным конем" в клипе "C’mon Everybody". А позже попросил похоронить себя в кожаной куртке, джинсах и мотоциклетных ботинках.

7 Эпатажная певица Шер в седле Harley-Davidson

8 Один из богатейших людей своего времени, крупный издатель Малкольм Форбес презентовал в 1987 году прекрасной Элизабет Тейлор фиалковый Харлей, который должен был, по слухам, соответствовать цвету ее глаз…

9 Джек Николсон тоже был фанатом мотоциклов. Впервые актер был номинирован на Оскар в 1969 году за свою роль в фильме "Беспечный ездок". А двумя годами ранее он снялся в другом роад-муви "Мотоангелы ада" про группировку байкеров.

10 Немногословный герой боевиков и вестернов Клинт Иствуд часто появлялся в 60-е и 70-е годы в рекламе автомобилей и мотоциклов, которые поддерживали и без того яркий образ "крутого парня". Кстати, считается, что в качестве любимого брэнда Клинт выбирал британскую марку Norton.

11 Ветреный Мик Джаггер на старой Хонде.

12 Американская актриса и певица шведского происхождения Энн-Маргрет Ульссон в 60-е годы являлась лицом нескольких марок мотоциклов. Увлеклась она экстремальным мото-хобби еще в юном возрасте благодаря своему шведскому дяде. "Я всегда обожала скорость. Сложно передать все те ощущения, которые получаешь во время езды - опасность, контроль и массу всего другого" - рассказала она в интервью Ларри Кингу. К слову, актриса сохраняла верность мотоциклам и в 60 лет.

13 Крайне атмосферное фото Джона Леннона с его "железным другом", сделанное по дороге из Лас Вегаса в Лос Анджелес.

14 В 1965 году Пол Маккартни попал в небольшую мото-аварию, в которой повредил зубы и получил шрам на лице. А спустя два года он уже разбил машину, что дало почву для многочисленных сплетен о его гибели.

15 Элвис был фанатом мотоциклов. На фото он вместе с Барбарой Стэнвик во время съемки одного из фильмов.

16 Соблазнительная Брижит Бардо исполнила написанную Сержем Гинзбургом песню "Харлей-Дэвидсон", откровенно позируя на мотоцикле. А через несколько лет французская кинодива собрала собственную внушительную коллекцию байков. Актер Джеймс Дин знал толк в быстрой езде. Именно из-за автомобильной аварии он остался вечно молодым, когда его жизнь оборвалась в 1955-м году. Актеру тогда было всего 24 года.

17 Известный писатель и сильнейший спортсмен - это об Артуре Конан Дойле, который тоже был любителем первых мотоциклов. Также автор "Шерлока Холмса" занимался дизайном и конструированием мотоциклов.