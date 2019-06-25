Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини

Именно поэтому Ее Величество передала Кейт Миддлтон патронат, которому она уделила 67 лет жизни – Королевское фотографическое общество.
Организация организовала светских мероприятие, на которое пригласили свою покровительницу из королевской семьи. Кейт Миддлтон подготовилась к знаковому событию и предстала перед британцами в достаточно скромном образе.
Герцогиня Кембриджская решила не надевать одно из своих роскошных платьев, предпочтя летний наряд с зелено-коричневым принтом. У него была скромная зону декольте и пояс, который подчеркнул стройную талию Кейт Миддлтон. К платью стилисты подобрали для жены принца Уильяма обувь на соломенной танкетке, которая придала неформальности ее образу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Kate Middleton le hace honor al verano con este vestido estampado, el cual combinó con unas alpargatas nude, de Castaner. La duquesa de asisti a un taller de la Royal Photographic Society. Qu te parece? #katemiddleton #duchessofcambridge #look #style #vanidades #vanidadesmx
Известно, что покровителем Королевского фотографического общества до сих пор была королева Елизавета II. Она стала патроном организации еще в 1952 году и с тех пор активно поддерживала ее. Однако почтенный возраст Ее Величества заставил уменьшить количество проектов. Поэтому монарх передала Королевское фотографическое общество Кейт Миддлтон.
Не только личная симпатия герцогини поспособствовали такому решению Елизаветы II. Кейт Миддлтон уже давно увлекается фотографией и создает очаровательные снимки своих детей. Поэтому именно она, по мнению Ее Величества, сможет помочь Королевскому фотографическому обществу обрести не только популярность, но и стремительное развитие.