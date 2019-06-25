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Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини
Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини

Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини

Знаковое событие в жизни Кейт Миддлтон: скромный наряд герцогини
22:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская пользуется большим расположением королевы Елизаветы II.

Именно поэтому Ее Величество передала Кейт Миддлтон патронат, которому она уделила 67 лет жизни – Королевское фотографическое общество.

Организация организовала светских мероприятие, на которое пригласили свою покровительницу из королевской семьи. Кейт Миддлтон подготовилась к знаковому событию и предстала перед британцами в достаточно скромном образе.

Герцогиня Кембриджская решила не надевать одно из своих роскошных платьев, предпочтя летний наряд с зелено-коричневым принтом. У него была скромная зону декольте и пояс, который подчеркнул стройную талию Кейт Миддлтон. К платью стилисты подобрали для жены принца Уильяма обувь на соломенной танкетке, которая придала неформальности ее образу.

Известно, что покровителем Королевского фотографического общества до сих пор была королева Елизавета II. Она стала патроном организации еще в 1952 году и с тех пор активно поддерживала ее. Однако почтенный возраст Ее Величества заставил уменьшить количество проектов. Поэтому монарх передала Королевское фотографическое общество Кейт Миддлтон.

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Не только личная симпатия герцогини поспособствовали такому решению Елизаветы II. Кейт Миддлтон уже давно увлекается фотографией и создает очаровательные снимки своих детей. Поэтому именно она, по мнению Ее Величества, сможет помочь Королевскому фотографическому обществу обрести не только популярность, но и стремительное развитие.

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Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская.
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