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Теперь с мамой: Ирина Шейк в стильном наряде прогулялась по Нью-Йорку

Теперь с мамой: Ирина Шейк в стильном наряде прогулялась по Нью-Йорку
23:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 33-летняя Ирина Шейк попала в объективы папарацци в центре Нью-Йорка.

На фото веселая и улыбчивая модель гуляет по мегаполису со своей матерью, которая прилетела в Нью-Йорк, чтобы навестить дочь и внучку.

После того, как Ирина Шейк сообщила о расставании с Брэдли Купером, она все чаще появлялась на прогулках с дочкой. Однако накануне известная модель вышла на шопинг вместе со своей мамой, проживающей в России.

Вероятно, Ольга Шайхлисламова приехала поддержать дочку и провести время со своими родными в непростое для них время. Однако стоит отметить, что мама Ирины Шейк часто навещает дочь, несмотря на то, что она живет в США.

Ирина Шейк посетила презентацию в Нью-Йорке: наряд модели

Перед камерами папарацци они предстали в нарядах ежедневного стиля. На 33-летней Ирине Шейк был короткий темный топ с нетрадиционным лого на груди, а также порванные джинсы, черные солдатские сапоги и панама. Мама модели Ольга Шайхлисламова выбрала похожий "лук" – на ней была черная свободная футболка и белые брюки. Только для июньской прогулки по Нью-Йорку она выбрала босоножки, а не закрытую обувь. Обе они довершили свой образ солнцезащитными

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Модель, Ирина Шейк, Стиль, Образ, Наряд.
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