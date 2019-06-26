Младший брат Кейт Миддлтон пожаловался на свою публичность

Новости шоу бизнеса: Нелегко быть членом королевской семьи, это на своем опыте узнали и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон.

Но не меньше проблем новый статус принес ее родственникам. Так, младший брат герцогини Кембриджской в недавнем интервью рассказал, чем для него обернулась огромная слава сестры.

Не только родственники герцогини Сассекской любят пообщаться с таблоидами. Джеймс Миддлтон рассказал в августовском номере издания Tatler, что замужество Кейт и принца Уильяма плохо сказалось на его душевном равновесии. Ему было 23 года, когда его старшая сестра стала членом королевской семьи, и его будто выбросили на всеобщее обозрение, поневоле сделав публичным человеком.

"Внезапно все стали обсуждать каждый мой успех и каждую неудачу. Это действительно очень давило на меня. Казалось, нет никаких причин для депрессии, но она началась. Это чувство, которое удерживает тебя в постели и заставляет чувствовать за это вину. Я все думал: "Почему у меня депрессия? Мне так повезло с семьей, образованием, у меня есть все чего я хотел". И чем больше я игнорировал это чувство, тем сильнее оно завладевало мной", - рассказал Джеймс.

Предпринимателю пришлось пройти курс интенсивной терапии, отойти от дел и провести какое-то время в отдаленном шотландском поместье у своего зятя. Там в окружении своих собак он наконец почувствовал себя лучше. Еще в январе в эссе для Daily Mail Миддлтон объяснил: "Да, я живу богатой привилегированной жизнью, но это не делает меня невосприимчивым к депрессии".