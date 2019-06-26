Звезда сериала "Большая маленькая ложь" приобрела дом за 6 миллионов долларов

Новости шоу бизнеса: Риз Уизерспун не собирается использовать новый дом исключительно для жилья.

Голливудская актриса решила приобщиться к прелестям фермерской жизни. 43-летняя Риз Уизерспун приобрела личное имение в Малибу. Оно обошлось ей в 6,2 миллиона долларов.

Большой участок земли площадью в два акра раньше использовался как место для проведения свадеб. На его территории расположены три дома.

Уизерспун руководит собственной студией Hello Sunshine, которая снимает проекты с участием женщин, и некоторые поклонники были уверены, что она приобрела землю для съемок. Это очень живописное имение, места в нем хватит.

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" не собирается использовать новый дом для работы. Но и жить там постоянно - тоже, сообщил друг актрисы Page Six.