Вне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании

Новости шоу бизнеса: О вероятной конкуренции герцогинь слухи ходят по сети уже около полугода, однако официального подтверждения эта информация до сих пор не получила.

Однако, как отмечает британское издание Tatler, Кейт Миддлтон имеет куда большее влияние на Великобританию, чем Меган Маркл.

За несколько последних недель Меган Маркл появилась в центре престижных наград в фэшн-индустрии. Ее планируют вручить титул британской иконы стиля, а также предложили стать приглашенным редактором

местного Vogue. Однако, как сообщается на сайте Tatler, Кейт Миддлтон таки пользуется большей влиятельности, чем новоиспеченная герцогиня Сассекская.

Британское издание объявило первую десятку людей, которым в 2019 году удалось стать влиятельными в Великобритании. Настоящими лидерами стали герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они заняли первое место престижного списка. Как отмечается в источнике, Меган Маркл и принц Гарри также входят в этот список, однако им не удалось войти в первую десятку значимых персон Великобритании.