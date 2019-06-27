Эмма Стоун упала во время концерта Spice Girls и получила серьезные травмы

Новости шоу бизнеса: Во время их концерта Spice Girls звезда упала и сломала себе плечо.

Оскароносная Эмма Стоун, как оказалось, отчаянная поклонница группы Spice Girls.

Как сообщает The Sun, 30-летняя Эмма Стоун пошла на концерт любимой группы вместе со своим бойфрендом – кинорежиссером Дэйвом Маккари. Чтобы лучше видеть сцену и артисток, звезда решила вылезти на плечи своему любимому. Однако под зажигательные ритмы Эмма Стоун не удержалась и упала на землю, сломав себе плечо.

Она – преданная фанатка Spice Girls. Эмма бурно веселилась на концерте, сидя на плечах своего бойфренда, как вдруг неожиданно упала. Сначала думали, что это просто обычное падение, но теперь очевиден перелом. Ей необходимо быть в отличной физической форме для роли, потому что она предполагает погоню за собаками, – рассказал инсайдер.

Речь идет о съемках нового фильма "Стервелла", который является продолжением знаменитой истории "101 далматинец". Эмма Стоун, которая исполняет главную роль в киноленте, не сможет вовремя приступить к работе, поскольку на восстановление здоровья ей понадобится 2 месяца лечения.

Сейчас кадров с падением Эммы Стоун в сети нет, однако на официальной странице Spice Girls появилось фото, на котором видно травмированную актрису.