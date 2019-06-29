Анна Седокова шокировала фанатов откровенным признанием

Новости шоу бизнеса: Анна Седокова призналась в зависимости, которая и привела к набору лишнего веса.

Часто имя экс-участницы знаменитой группы "ВИА ГРА" Анны Седоковой всплывает вместе со скандалами, которые связаны с ее личной жизнью, бывшими мужьями и вечными вопросами об опеке детей. Кроме того, она регулярно выпускает новые музыкальные хиты и подогревает новости о себе разными пикантными фотосессиями. Так, на этот раз певица превзошла себя и сделала провокационное заявление.

На днях Седокова опубликовала на своей страничке в Instagram очередное откровенное фото. В подписи к фото она решила удивить своих фанов двояким признанием.

"Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист со словами "Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты". Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребенка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик)) Я помню, как ещё пару лет назад, мой бывший муж, написал мне - "Аня что с тобой такое , посмотри на себя". Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу. Так . Этот пост к чему сейчас. К тому, что мне надоело стесняться и я считаю , что так быть не должно. Все, что нас убивает , нужно менять.Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы еще больше не отекать. Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны. Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась, у меня был стресс. Массажи!!! Одновременно на похудение и подтяжку!!! Это важно не забывать. И самое важное - это зал и кардио в антицелюлитных штанах!!! Это самое важное!Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости. Что ещё ? Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе. Есть Советы для вашей пышечки ?"

Седакова решила признаться поклонникам, что якобы чувствует себе какой-то "алкоголичкой" из-за своей фигуры и уже давно мечтает сбросить пару лишних килограмм и убрать целлюлит, который начал ее беспокоить после 3-й беременности.

Видимо ей просто хотелось лишний раз привлечь к себе внимание и услышать комплименты в свой адрес.

"Ужасная мода на анорексию(((Ты шикарная !!!! Эффектная !!! Тебя все хотят !!! Это твой стиль! Ты Богиня !!!P.s тоже после родов поправилась и каждый мой подписчик мне об этом напортивших и пишет ( поэтому очень понимаю! Но ты шикарная ! И писать тебе такое могут только завистливые замухрышки", "Женщина, ты ку-ку? Если похудеешь, я тебя убью! у тебя самая лучшая фигура ! ни грамма лишнего и только килограммы секса! Просто Россия отсталая страна, поэтому понять и простить", "Никогда не будет никаких советов. Ты и так хороша. Целлюлит от массажа уйдет но и он тебя не портит. Те кого что-то ее устраивает идут.", "Да, есть совет. Аня, ты прекрасна. Зыбей, посмотри на ляжки Карди Би или Рианы… они вообще не парятся. Ты конфетка", "Я видела Аня тебя на сцене, идеальная фигура!"