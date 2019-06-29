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В новом амплуа: Лилия Ребрик сильно изменилась

В новом амплуа: Лилия Ребрик сильно изменилась
20:26 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Лилия Ребрик продемонстрировала публике свою стервозную натуру во всей красе.

Известная актриса и телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик участвует в съемках нового сериала "Маркес". Она сыграет одну из центральных ролей в детективе канала "Украина" и латвийской медиакомпании Helio Media. Лилия воплотит образ бывшей супруги экс-майора Денисова – Марины. По сюжету, у неё уже есть второй муж Николай, с которым она воспитывает дочь от первого брака.

В интервью журналистам канала "Украина" Ребрик призналась, что в новом амплуа ей приходится раскрываться на полную.

"Я играю отрицательную героиню, что для меня очень интересно, потому что в таких персонажах всегда есть развитие и можно делать то, что в обычной жизни ты себе позволить не можешь. Хотя моя Марина – абсолютная загадка, мы с режиссером постараемся её раскрыть. Для этого придумали сцену, где я буду погружаться под воду. Именно там находится зона комфорта моей героини, под водой ей хорошо и спокойно, никто не трогает и ей никому ничего не нужно доказывать", – поделилась Лилия Ребрик.

И хотя в новой роли Лилии приходится открывать весь спектр отрицательных качеств, она попытается объяснить зрителям причины изменения характера своей героини в негативную сторону. Помогут ей в этом коллеги по съемочной площадке. Актриса рассказала, что главной изюминкой ее персонажа есть то, что Марина умеет крутить не только настоящими мужем, но и бывшим. А их сыграют актеры Михаил Кукуюк и Кирилл Рубцов.

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"Конечно, с партнерами по фильму мне очень повезло, один краше другого. Первая же сцена в первый съемочный день с Кириллом Рубцовым была сразу конфликтная, сложная, а не проходящая, в которой можно притереться и присмотреться. А так, сразу – конфликт. Боевое крещение, – говорит Лилия Ребрик. – Михаил Кукуюк выглядит дерзким, а на самом деле очень внимательный и стеснительный по отношению к партнеру. А мне очень нравятся такие люди, у которых есть несоответствия внешности и нутра. Так что партнеры у меня прекрасные, работать с ними одно удовольствие".

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Лилия Ребрик, Телеведущая, Украинская актриса, Украинская телеведущая.
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