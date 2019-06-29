Наоми Кэмпбелл может не есть по несколько дней

Новости шоу бизнеса: Наоми Кэмпбелл призналась, как ей удается держать себя в форме.

Годы идут, а Наоми Кэмпбелл выглядит все так же, как и на заре своей карьеры. Недавно супермодель призналась, что способ, с помощью которого ей удается оставаться в форме, увы, подойдет не каждой из нас.

В отличие от некоторых коллег по модельному бизнесу, за прошедшие годы Наоми Кэмпбелл не набрала ни единого лишнего килограмма.

Конечно, сохранить стройность знаменитости было несколько легче, чем другим звездам подиума, которые становились мамами два, три, а то и еще больше раз. Впрочем, своей худобой Кэмпбелл обязана не только тому, что до сих не решилась завести ребенка.

Модель регулярно выкладывает в свой микроблог фото и видео, сделанные во время по-настоящему ударных тренировок, и эти упражнения по силам далеко не каждому посетителю спортзала. Впрочем, недавно знаменитость рассказала, что еще помогает ей оставаться в форме. Как оказалось, модель с большой опаской относится к лишним калориям.

"Я ем только тогда, когда мне этого действительно хочется. Я могу не испытывать чувства голода целый день, а то и больше", — призналась супермодель во время программы Lorraine.

Наоми рассказала, что особенно часто ей не хочется есть, когда на улице слишком жарко — в такие дни она обходится лишь холодной водой и соком. Судя по тому, как часто в микроблоге звезды появляются снимки, сделанные в тропической местности, жарко ей может становиться довольно часто. Интересно, отражается ли как-нибудь такая экстремальная диета на здоровье звезды?