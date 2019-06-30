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Расставание герцогов Кембриджских: СМИ разузнали неожиданную причину
Расставание герцогов Кембриджских: СМИ разузнали неожиданную причину

Расставание герцогов Кембриджских: СМИ разузнали неожиданную причину

Расставание герцогов Кембриджских: СМИ разузнали неожиданную причину
10:56 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Герцог и герцогиня Кембриджские никогда публично не обсуждали свое расставание, случившееся за четыре года до их свадьбы.

Те несколько месяцев, что Кейт и Уильям были не вместе, до сих пор не дают спокойно спать многим журналистам, которые не теряют попыток докопаться до истины.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе больше пятнадцати лет, восемь из которых состоят в официальном браке. Супруги воспитывают троих детей и, по слухам, уже планируют четвертого.

В общем, в жизни герцога и герцогини Кембриджских царит мир и покой, нарушаемый лишь звонким смехом их неугомонных наследников. Однако пресса до сих пор вспоминает разрыв пары в далеком 2007-м. Напомним, одна из последних версий гласит, что причиной расставания стал отказ Уильяма нарушать королевский протокол.

Якобы принц был приглашен родителями Кейт провести с ними зимние праздники и даже согласился, но потом передумал из-за того, что по правилам Виндзоров он обязан был отмечать рождественские каникулы вместе с Елизаветой II в Сандрингеме. Между семьей любимой девушки и бабушкой принц выбрал последнюю, и это, как пишут британские СМИ, разозлило Кэтрин.

 
 
 
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8 years ago today — thank you for your lovely messages on The Duke and Duchess of Cambridge’s wedding anniversary! PA

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

На днях появилась куда более интересная теория. И нам, если честно, очень хочется верить именно в нее! Как сообщает издание Express, Кейт и Уильям действительно расставались, но... понарошку, дабы возлюбленную принца перестали преследовать обнаглевшие папарацци.

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Данное предположение журналисты строят на словах своего коллеги Ричарда Палмера, который обращал внимание СМИ на "кольцо дружбы", подаренное принцем своей избраннице в начале отношений. Это украшение было на руке Кейт и те несколько месяцев, что она не общалась с Уильямом.

Нет оснований не верить тому, что так все и было на самом деле. Папарацци действительно преследовали Миддлтон. В день ее 25-летия (это был как раз в тот самый 2007 год) больше сотни фотографов и журналистов заполонили небольшую улицу перед домом, в котором жила Кэтрин. Девушка тогда с трудом пробралась к машине.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Расставание, Причина, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.
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