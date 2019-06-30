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Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой

Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой
17:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер поделился новым снимком с женой Хейли.

Модель Хейли Бибер в течении последнего времени почти не появлялась на светских мероприятиях со своим мужем певцом Джастином Бибером, который уже последний год борется с депрессией. Следовательно, поклонники заподозрили разлад в их отношениях и даже говорили о вероятном разводе.

Джастин опроверг слухи о проблемах в отношениях с Хейли и опубликовал новый совместный снимок на своей странице в Instagram.

На селфи певец нежно обнял жену и трогательно подписал кадр: "Ради этих моментов я живу. Время наедине с тобой помогает мне очистить душу. Ты моя, а я твой".

 
 
 
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These are the moments I live for.. alone time with you refreshes my soul. You are so out of my league and I’m okay with that! You are mine and I am yours #foreverandever #tilthewheelsfalloff

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

В течение первых часов фотография набрала более 9 миллионов от предпочтений пользователей, а также сотни комментариев.

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На фото отреагировала лучшая подруга модели Кендалл Дженнер, которая заявила, что Хейли "еще немножко ее". Один комментарий супермодели собрал 44 тысячи "лайков".

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Модель, Джастин Бибер, Знаменитости, Звезды, Певец, Instagram звезд, Хейли Бибер.
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