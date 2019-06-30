Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер поделился новым снимком с женой Хейли.

Модель Хейли Бибер в течении последнего времени почти не появлялась на светских мероприятиях со своим мужем певцом Джастином Бибером, который уже последний год борется с депрессией. Следовательно, поклонники заподозрили разлад в их отношениях и даже говорили о вероятном разводе.

Джастин опроверг слухи о проблемах в отношениях с Хейли и опубликовал новый совместный снимок на своей странице в Instagram.

На селфи певец нежно обнял жену и трогательно подписал кадр: "Ради этих моментов я живу. Время наедине с тобой помогает мне очистить душу. Ты моя, а я твой".

В течение первых часов фотография набрала более 9 миллионов от предпочтений пользователей, а также сотни комментариев.

На фото отреагировала лучшая подруга модели Кендалл Дженнер, которая заявила, что Хейли "еще немножко ее". Один комментарий супермодели собрал 44 тысячи "лайков".