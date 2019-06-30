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Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж

Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж
19:04 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских удивила поклонников неожиданно дерзким образом.

Украинская певица Настя Каменских, также известная как NK, - одна из самых популярных персон украинского шоу-бизнеса. Все ее песни становятся хитами, а образы сразу идут "в народ".

За жизнь артистки следит огромная аудитория. В Instagram у звезды 4,1 млн подписчиков, которые лайкают и комментируют ее выходы в свет и новые фотографии.

Так, сегодня, 30 июня, Каменских опубликовала новый снимок, на котором продемонстрировала свой новый имидж.

Кардинальные перемены в стиле звезды вызвали бурное обсуждение в Сети.

"Настя,вы поцелованная Богом!", "Шикарно", "Настя, вы ослепительно красивы", "Красотка", "Вы очень красивая, и добрая. Я вас очень люблю", "Модель", "Жгучая красотка", "Вдохновились MARUV?", - пишут в комментариях поклонники.

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На фото певица предстала в обтягивающем кожаном комбинезоне, который подчеркнул все достоинства ее безупречной фигуры. Образ звезда дополнила многочисленными цепями, браслетами, кожаными перчатками и лаковыми лодочками на высокой шпильке. Получилось дерзко и вызывающе, что абсолютно не свойственно для романтичной натуры Каменских.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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