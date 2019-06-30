Юрий Горбунов рассказал о самом большом горе в его жизни

Новости шоу бизнеса: Телеведущий Юрий Горбунов показал свою сентиментальную натуру на интервью у Маши Ефросининой.

Не так давно на официально YouTube-канале Маши Ефросининой вышел новый "Экзамен на откровенность". На этот раз журналистка задавала провокационные и очень личные вопросы известному украинскому телеведущему Юрию Горбунову. Звезда канала 1+1 отвечал на них честно и без прикрас. А когда речь зашла о смерти близкого человека, он чуть не расплакался прямо во время съемки.

Так, Горбунову досталось сердечко с вопросом "Когда ты плакал в последний раз?" И он без раздумий назвал День Матери, который в Украине отмечали 12 мая.

Тогда ведущий поделился в своем Instagram фотографией своей родительницы, чем очень растрогал поклонникам.

"С Днем Матери, мама! Знаю, что ты сверху все видишь, поддерживаешь и радуешься всем нашим успехам, переживаешь, когда у нас что-то не так! Любите и берегите мам!" — написал в тот день Юрий.

Как выяснилось, женщина рано ушла из жизни. Для Юрия Горбунова сметь матери стала большим ударом и надолго выбила его из колеи.

"Мне тогда было лет 26-27. Это случилось в 1999 году. Мы как раз начинали "Подъем". И я выкладывал эту фотку и мне так…", — со слезами на глазах рассказал ведущий.

С тех пор Горбунов всегда, приезжая в родные края, в первую очередь едет на могилу матери. Он очень скучает по ней и часто вспоминает.