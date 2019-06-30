Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Эффектный синий: Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече
Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече

Юрий Горбунов рассказал о самом большом горе в его жизни

Юрий Горбунов рассказал о самом большом горе в его жизни
21:43 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущий Юрий Горбунов показал свою сентиментальную натуру на интервью у Маши Ефросининой.

Не так давно на официально YouTube-канале Маши Ефросининой вышел новый "Экзамен на откровенность". На этот раз журналистка задавала провокационные и очень личные вопросы известному украинскому телеведущему Юрию Горбунову. Звезда канала 1+1 отвечал на них честно и без прикрас. А когда речь зашла о смерти близкого человека, он чуть не расплакался прямо во время съемки.

Так, Горбунову досталось сердечко с вопросом "Когда ты плакал в последний раз?" И он без раздумий назвал День Матери, который в Украине отмечали 12 мая.

Тогда ведущий поделился в своем Instagram фотографией своей родительницы, чем очень растрогал поклонникам.

"С Днем Матери, мама! Знаю, что ты сверху все видишь, поддерживаешь и радуешься всем нашим успехам, переживаешь, когда у нас что-то не так! Любите и берегите мам!" — написал в тот день Юрий.

Как выяснилось, женщина рано ушла из жизни. Для Юрия Горбунова сметь матери стала большим ударом и надолго выбила его из колеи.

Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж

"Мне тогда было лет 26-27. Это случилось в 1999 году. Мы как раз начинали "Подъем". И я выкладывал эту фотку и мне так…", — со слезами на глазах рассказал ведущий.

С тех пор Горбунов всегда, приезжая в родные края, в первую очередь едет на могилу матери. Он очень скучает по ней и часто вспоминает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Юрий Горбунов, Instagram звезд, Украинский телеведущий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
03 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
04 Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
05 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Слуга народа&quot; обратилась к суду с иском на ЦИК
Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь