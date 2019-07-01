Стали известны новые подробности предстоящих крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

Новости шоу бизнеса: В источнике отмечается, что крестины сына принца Гарри и Меган Маркл состоятся 6 июля.

В мае герцоги Сассекские впервые стали родителями. Пока Меган Маркл редко совершает официальные выходы, наслаждаясь проведенным с сыном временем, принц Гарри вынужден исполнять королевские обязанности. Однако поклонники не могут дождаться их совместного выхода и еще одного знаменательного события в их жизни – крестин новорожденного Арчи Харрисона, дата которых назначена на июль этого года.

Меган Маркл родила сына утром 6 мая. Кенсингтонский дворец сразу же сообщил об этом всему миру, а через несколько дней герцоги Сассекские вместе с малышом впервые вышли к журналистам. С тех пор новоиспеченная мамочка лишь несколько раз появилась на публике. Однако, как сообщает издание Town and Country, новый выход королевской семьи состоится уже меньше, чем через неделю. И причина для этого – крещение Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора.

Согласно королевским традициям, крестины новорожденных происходят на третий месяц после появления на свет. Так, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма были крещены именно в тот период. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года и был крещен 23 октября 2013 года. Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года, и ее крестили 5 июля 2015 года, а младший сын герцогов Кембриджских родился 23 апреля и был крещен 9 июля.

Традиционную церемонию проведет тот самый священнослужитель, который крестил Меган Маркл перед ее бракосочетанием с принцем Гарри, а именно – архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время крещения Арчи Харрисона омоют в купели из позолоченного серебра Лилии и в воде из реки Иордан.

Также на сайте отмечается, что крестины будут частными и на них пригласили всего 25 человек, среди которых ближайшие родственники и близкие друзья. Среди гостей не будет СМИ и фотографов. Как сообщается в источнике, представители королевской семьи сами будут публиковать снимки через несколько дней после торжества.