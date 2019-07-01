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Анна Седокова показала новое фото в купальнике

Анна Седокова показала новое фото в купальнике
15:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 1 июля, Анна Седокова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала в своем Instagram новый снимок в купальнике.

Украинская певица Анна Седокова, которая по слуха беременна четвертым ребенком, сейчас живет и активно строит карьеру в России. Артистка часто публикует новые снимки в своем instagram, а они собирают множество отзывов от подписчиков. Преимущественно Анна делится пикантными фото в соблазнительных нарядах или публикует фрагменты своих новых песен и видеоклипов. Также нередко в ее профиле появляются и ее детки Алина и Гектор.

На фото певица запечатлена в купальнике, сидящей на ступеньках белого цвета. В подписи Седокова пошутила над тем, что в ее профиле давно не было фотографий без одежды. 

 
 
 
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Что это я все в одежде и в одежде. Срам то какой

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Анна Седокова шокировала фанатов откровенным признанием

"Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой", — написала певица.

Поклонники артистки принялись обсуждать новое фото: "Аня,фигура у тебя шикарная, зря комплексуешь", "Идеальная женщина. Моя мотивация и пример", "Какая же красивая Аня!", "Ну и губищи", "Эх кто же тот счастливчик имеющий доступ до вашего шикарного тела!", "Как всегда пердильник на обозрение. Умничка. Не комплексуя", "Бомбическая! Прекрасная девушка, мать и певица!", "Окорочка".

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Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Седокова, Фото, Певица, Артистка, Купальник, Фото в купальнике.
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