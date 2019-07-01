Экс-жена Адиля Рами отреагировала на обвинения Памелы Андерсон

Новости шоу бизнеса: Скандальный разрыв отношений 51-летней модели Памелы Андерсон и 33-летнего футболиста Адиля Рами набирает все большего размаха.

На днях зажигательная американка обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. На такие резонансные заявления решила впервые отреагировать бывшая жена спортсмена – Сидони Бьемонт.

Соответствующее заявление женщина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Сидони заявила, что за 6 лет супружеской жизни никогда не видела агрессии в поведении Адиля Рами. Поэтому все обвинения Памелы Андерсон выглядят для нее абсурдно.

"Я могу засвидетельствовать, что на протяжении 6 лет совместной жизни с Адилем он никогда не подвергал меня физическому насилию и никогда не был "истерическим" или даже "патологически ревнивым", как его описывают сейчас. Если бы все это было, то он не имел бы возможности проводить время с нашими общими детьми. Видеть, как мою личную жизнь обливают грязью в сети, без боли я не могу. То, что происходит со всеми нами – это страдания", – отметила Сидони Бьемонт.