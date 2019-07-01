Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели

Новости шоу бизнеса: Хайди Клум вместе со своим женихом Томом Каулитцом стали гостями благотворительного гала-вечера в Париже.

Традиционный благотворительный вечер amfAR состоялся на днях в Париже. Среди звездных гостей, которые присоединяются к его деятельности, оказались 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц.

Для появления перед большой публикой топ-модель выбрала наряд в стиле кимоно. Однако ее наряд отличалось глубоким декольте и разрезом, из-под которого виднелись синие лосины в пайетках.

Также особенностью ее так называемой накидки было то, что по всей длине она была расшита красивыми хризантемами.

Образ звезды подиумов завершали украшения в стиле бохо и черные босоножки с тонкими полосками. А вот ее избранник надел классический черный смокинг и рубашку в тон.