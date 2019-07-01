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Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели
Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели

Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели

Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели
17:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Хайди Клум вместе со своим женихом Томом Каулитцом стали гостями благотворительного гала-вечера в Париже.

Традиционный благотворительный вечер amfAR состоялся на днях в Париже. Среди звездных гостей, которые присоединяются к его деятельности, оказались 46-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц.

Для появления перед большой публикой топ-модель выбрала наряд в стиле кимоно. Однако ее наряд отличалось глубоким декольте и разрезом, из-под которого виднелись синие лосины в пайетках.

 
 
 
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Thank you @amfar for getting everyone together to keep fighting to #cureAIDS #amfARParis: @gettyentertainment @kristysparow

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Также особенностью ее так называемой накидки было то, что по всей длине она была расшита красивыми хризантемами.

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Образ звезды подиумов завершали украшения в стиле бохо и черные босоножки с тонкими полосками. А вот ее избранник надел классический черный смокинг и рубашку в тон.

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Модель, Знаменитости, Звезды, Хайди Клум, супермодель, Немецкая супермодель.
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