Ирина Шейк приняла участие в гей-параде: реакция фанатов

Новости шоу бизнеса: Известная модель Ирина Шейк побывала на гей-параде, поддержав ЛГБТ-сообщество.

Если прежде папарацци и таблоиды нечасто радовали поклонников Ирины Шейк новыми фото и новостями, то после расставания с Брэдли Купером фанаты больше не знают нужды. В это воскресенье модель присоединилась к параду World Pride и поделилась фотографиями с подписчиками, некоторые из которых ее за это осудили.

Вчера в городах США прошел парад World Pride, организованный в честь 50-летия Стоунволлских бунтов (акция в ответ на нападения полицейских на представителей ЛГБТ-сообщества). К празднованию в Нью-Йорке присоединилась Ирина Шейк. 33-летняя модель облачилась в короткие шорты и футболку с радужным символом сообщества и составила компанию группе друзей.

Позже звезда опубликовала несколько фото на своей странице в Instagram.

Видеороликами и интересными кадрами поделились и другие участники парада. Так один из друзей Ирины опубликовал запись, на которой она весело марширует и смеется. На другом видео Шейк запечатлели танцующей без футболки.

Переглянути цей допис в Instagram Lessons on how u pride march by @irinashayk NYC Допис, поширений Michael Angel (@michaelangelnyc) 30 Чер 2019 р. о 3:41 PDT

Судя по всему, модель отлично провела выходные, чего нельзя сказать о русских подписчиках звезды. В комментариях к ее постам появилось немало записей разочарованных пользователей, которые осудили Ирину за толерантность к сексуальным меньшинствам: "Я не хочу, чтобы мои дети это видели", "Зачем поддерживать разврат и аморальность?", "Как можно пропагандировать извращение? Просто разочаровалась в вас, Ирина".