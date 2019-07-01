Ирина Шейк приняла участие в гей-параде: реакция фанатов

Если прежде папарацци и таблоиды нечасто радовали поклонников Ирины Шейк новыми фото и новостями, то после расставания с Брэдли Купером фанаты больше не знают нужды. В это воскресенье модель присоединилась к параду World Pride и поделилась фотографиями с подписчиками, некоторые из которых ее за это осудили.
Вчера в городах США прошел парад World Pride, организованный в честь 50-летия Стоунволлских бунтов (акция в ответ на нападения полицейских на представителей ЛГБТ-сообщества). К празднованию в Нью-Йорке присоединилась Ирина Шейк. 33-летняя модель облачилась в короткие шорты и футболку с радужным символом сообщества и составила компанию группе друзей.
Позже звезда опубликовала несколько фото на своей странице в Instagram.
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Love is the answer @riccardotisci17 @alikavoussi @luigiandiango @mr_jaradeh @michaelangelnyc @negrobello00 #happypride #loveislove
Видеороликами и интересными кадрами поделились и другие участники парада. Так один из друзей Ирины опубликовал запись, на которой она весело марширует и смеется. На другом видео Шейк запечатлели танцующей без футболки.
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Судя по всему, модель отлично провела выходные, чего нельзя сказать о русских подписчиках звезды. В комментариях к ее постам появилось немало записей разочарованных пользователей, которые осудили Ирину за толерантность к сексуальным меньшинствам: "Я не хочу, чтобы мои дети это видели", "Зачем поддерживать разврат и аморальность?", "Как можно пропагандировать извращение? Просто разочаровалась в вас, Ирина".