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Екатерина Кухар сменила профессию

Екатерина Кухар сменила профессию
11:38 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Специально для новой звезды фильма был разработан оригинальный наряд — роскошное красное платье с вышивкой дракона.

Прима-балерина Национальной оперы Украины — Екатерина Кухар решила в свои 37 лет сменить профессию.

Только недавно Екатерина Кухар была вынуждена перенести свадьбу со своим мужем Александром Стояновым из-за плотного графика, как сразу же стало известно, что балерина сменила профессию.

Судья проекта "Танці з зірками" на 1+1 решила примерить на себя роль актрисы и сыграла одну из ролей в полнометражном фильме "Віддана", о костюмах которого уже ходят легенды. 

 
 
 
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Театр- ИГРА ...... Но иногда, игра - ценою в ЖИЗНЬ... #movie # #играценноювжизнь # #жизньартиста

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"Картина "Віддана" по роману Софии Андрухович — это первый для меня опыт полного метра. Съемки проходили в театре имени Ольги Кобылянской в Черновцах. Потрясающий фильм. Мой образ создавала Леся Патока, авторы настолько уделяли внимание красоте костюмов, каждой мелочи, всем нюансам. Я была в восторге", — поделилась прима в интервью с телеканалом "Украина".

Также артистка призналась, что помимо танцевальных этюдов, ей пришлось исполнять экстремальные трюки. 

Свадьба Катерины Кухар и Александра Стоянова: подробности

"Чтобы сняться в этом фильме, мне пришлось поработать с каскадерами. Я там немного танцевала, исполняла трюки. Настоящий экстрим и адреналин", — рассказывает Кухар.

Сам фильм разворачивается на грани эпох в провинциальном украинском городке Австро-Венгерской империи конца XIX — начала ХХ века. В центре сюжета — история взаимоотношений двух девушек, Адели и ее служанки Стефы, которые вместе выросли и были неразлучны. Режиссером стала Кристина Сиволап, для которой "Віддана" — полнометражный дебют, а главные роли исполняют актрисы Алеся Романова и Марианна Янушевич. Главную мужскую роль Петра Сколика сыграл Роман Луцкий, известный украинцам по фильмам "Сторожова застава", "Секс і нічого особистого" и сериалу "Століття Якова". В фильме также задействованы звезды шоу-бизнеса.

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театр, Знаменитости, Актриса, Балерина, Роли, Екатерина Кухар, Віддана.
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