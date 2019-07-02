Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду
ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж

Солистка группы KAZKA показала фигуру в купальнике

Солистка группы KAZKA показала фигуру в купальнике
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 2 июля, Александра Зарицкая из группы KAZKA опубликовала в официальном Instagram бэнда новые фото.

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Группа KAZKA — это настоящий феномен в украинском шоу бизнесе. Выстрелив в 2018 всего за один год бэнд собрал вокруг себя настоящую армию поклонников. Их песня Плакала попала в топ-чартов не только в Украине, но и в странах ближайшего зарубежья, а сервис по распознаванию музыки Shazam определил трек на шестую строчку, а это значит, что искали его очень часто по всему миру.

Солистка коллектива Александра Зарицкая в марте этого года была номинирована на на премию Женщина года от журнала Единственная. Саша призналась, что ее бабушка была даже больше рада этому событию, чем она сама. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Леся Никитюк показала стройные ножки на отдыхе в Италии

На одном из фото артистка запечатлена лежащей на гамаке в одном купальнике. Часть тела Саша прикрыла широкополой соломенной шляпой, а за окном можно рассмотреть морской пейзаж с пляжем и белым песочком.

"Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?", — написала Александра под фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Фото, Купальник, KAZKA, Александра Зарицкая, Солистка KAZKA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
03 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
04 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
05 Antutu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман готов стать премьером при Раде нового созыва
Гройсман готов стать премьером при Раде нового созыва
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт
В Украине из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт
Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость
Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь