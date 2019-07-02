Солистка группы KAZKA показала фигуру в купальнике

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA опубликовала новый снимок в своем Instagram.
Группа KAZKA — это настоящий феномен в украинском шоу бизнесе. Выстрелив в 2018 всего за один год бэнд собрал вокруг себя настоящую армию поклонников. Их песня Плакала попала в топ-чартов не только в Украине, но и в странах ближайшего зарубежья, а сервис по распознаванию музыки Shazam определил трек на шестую строчку, а это значит, что искали его очень часто по всему миру.
Солистка коллектива Александра Зарицкая в марте этого года была номинирована на на премию Женщина года от журнала Единственная. Саша призналась, что ее бабушка была даже больше рада этому событию, чем она сама.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?
На одном из фото артистка запечатлена лежащей на гамаке в одном купальнике. Часть тела Саша прикрыла широкополой соломенной шляпой, а за окном можно рассмотреть морской пейзаж с пляжем и белым песочком.
"Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?", — написала Александра под фото.