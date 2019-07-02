Солистка группы KAZKA показала фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 2 июля, Александра Зарицкая из группы KAZKA опубликовала в официальном Instagram бэнда новые фото.

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Группа KAZKA — это настоящий феномен в украинском шоу бизнесе. Выстрелив в 2018 всего за один год бэнд собрал вокруг себя настоящую армию поклонников. Их песня Плакала попала в топ-чартов не только в Украине, но и в странах ближайшего зарубежья, а сервис по распознаванию музыки Shazam определил трек на шестую строчку, а это значит, что искали его очень часто по всему миру.

Солистка коллектива Александра Зарицкая в марте этого года была номинирована на на премию Женщина года от журнала Единственная. Саша призналась, что ее бабушка была даже больше рада этому событию, чем она сама.

На одном из фото артистка запечатлена лежащей на гамаке в одном купальнике. Часть тела Саша прикрыла широкополой соломенной шляпой, а за окном можно рассмотреть морской пейзаж с пляжем и белым песочком.

"Можна дивитись на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?", — написала Александра под фото.