Николь Кидман очаровала поклонников ярким выходом в Венеции

Для светского мероприятия яркая блондинка выбрали не менее заметный наряд ярко-розового цвета – цвета фуксии.
В одном из самых романтичных городов мира стартовал 65-й кинофестиваль Taormina. Николь Кидман, которая сыграла во многих популярных фильмах, стала одной из звездных гостей мероприятия.
Для появления на красной дорожке в Венеции Николь Кидман выбрала яркое платье длины миди насыщенного оттенка фуксии.
Переглянути цей допис в Instagram
#tff65 #videobank #taormina #nicolekidman #teatroantico #eleganza #fotocredit #donatellaturillo Ne è vietata la riproduzione.
Пикантности вечернему образу добавили обнаженные плечи и красивое декольте.
Платье со свободной юбкой и суженной талией подчеркнуло ее стройность, а длинные рукава добавили элегантности. Образ Николь Кидман завершил массивный перстень, красные босоножки с тонкими ремешками, продолговатые серьги и темный маникюр.