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Николь Кидман очаровала поклонников ярким выходом в Венеции

Николь Кидман очаровала поклонников ярким выходом в Венеции
17:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 52-летняя австралийская и американская актриса стала гостьей кинофестиваля Taormina, который прошел на днях в Венеции.

Для светского мероприятия яркая блондинка выбрали не менее заметный наряд ярко-розового цвета – цвета фуксии.

В одном из самых романтичных городов мира стартовал 65-й кинофестиваль Taormina. Николь Кидман, которая сыграла во многих популярных фильмах, стала одной из звездных гостей мероприятия.

Для появления на красной дорожке в Венеции Николь Кидман выбрала яркое платье длины миди насыщенного оттенка фуксии.

 
 
 
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#tff65 #videobank #taormina #nicolekidman #teatroantico #eleganza #fotocredit #donatellaturillo Ne è vietata la riproduzione.

Допис, поширений donatella (@donatella_elisa_monica)

Пикантности вечернему образу добавили обнаженные плечи и красивое декольте.

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Платье со свободной юбкой и суженной талией подчеркнуло ее стройность, а длинные рукава добавили элегантности. Образ Николь Кидман завершил массивный перстень, красные босоножки с тонкими ремешками, продолговатые серьги и темный маникюр.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Николь Кидман, Наряд, Выход.
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