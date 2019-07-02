Николь Кидман очаровала поклонников ярким выходом в Венеции

Новости шоу бизнеса: 52-летняя австралийская и американская актриса стала гостьей кинофестиваля Taormina, который прошел на днях в Венеции.

Для светского мероприятия яркая блондинка выбрали не менее заметный наряд ярко-розового цвета – цвета фуксии.

В одном из самых романтичных городов мира стартовал 65-й кинофестиваль Taormina. Николь Кидман, которая сыграла во многих популярных фильмах, стала одной из звездных гостей мероприятия.

Для появления на красной дорожке в Венеции Николь Кидман выбрала яркое платье длины миди насыщенного оттенка фуксии.

Пикантности вечернему образу добавили обнаженные плечи и красивое декольте.

Платье со свободной юбкой и суженной талией подчеркнуло ее стройность, а длинные рукава добавили элегантности. Образ Николь Кидман завершил массивный перстень, красные босоножки с тонкими ремешками, продолговатые серьги и темный маникюр.