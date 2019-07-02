Первая леди Украины поделилась снимками с международной поездки

Новости шоу бизнеса: Президентская чета Украины отправилась в очередную международную поездку. Владимир и Елена Зеленские сейчас находятся в Канаде.

Официальная страница в Instagram Елены Зеленской стала ее своеобразным дневником. Ведь там первая леди Украины активно делится кадрами с международных поездок и благотворительных мероприятий.

В то же время себя жена шестого президента считает Новичком, о чем откровенно заявила в блоге. Но ее идеальный стиль свидетельствует об обратном. Елена Зеленская мастерски подбирает одежду для публичных выходов и каждый раз демонстрирует стильные и выдержанные образы.

Исключением не стал и ее визит в Канаду, где Владимир Зеленский имел запланированные встречи с высокопоставленными лицами. Очаровательная Елена сопровождала своего мужа в черном платье со скромным вырезом. В то же время глава Украины выбрал классический черный костюм с галстуком. Встречали супругов в национальном украинском наряде и с караваем.

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин. Спокойной ночи, Канада, и доброе утро, Украина!"– подписала фото Елена Зеленская.