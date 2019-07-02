Скачать
Вторник, 02.07.2019
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе
ТКГ в Минске не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе
Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
Уимблдон: самый быстрый матч у мужчин за последние 15 лет
Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности
Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности

Джастин Бибер против Тейлор Свифт: новый скандал

Джастин Бибер против Тейлор Свифт: новый скандал
22:02 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Джастин Бибер и Тейлор Свифт разругались из-за прав на ее песни за $300 млн.

Канадский певец Джастин Бибер заступился за своего продюсера Скутера Брауна в ходе конфликта с известной исполнительницей Тейлор Свифт, сообщает Hollywood Reporter.

Спор между звездами разгорелся после того, как продюсер купил лейбл Big Machine Records, который владеет, в том числе, правами на первые несколько альбомов американской певицы.

После заключения сделки расстроенная Свифт опубликовала в соцсетях откровенное признание, что Браун продолжительное время издевался над ней. Она рассказала, как много лет вела переговоры с лейблом о приобретении прав на свою музыку, но ей отказывали и предлагали «отработать» права на старые альбомы выпуском новых.

Она также напомнила о ситуации, когда Ким Кардашьян слила в Сеть запись их телефонного разговора, а клиенты Скутера Бибер и Канье Уэст с его подачи травили певицу в соцсетях.

Певец Таркан перенес тяжелую операцию: подробности

В свою очередь Джастин Бибер извинился перед перевицей за тот инцидент, однако вступился за своего продюсера и заявил, что певица подобным признанием хочет натравить фанатов на Скутера и самого Бибера.

На защиту Тейлов Свифт в соцсетях встали модель Кара Делевинь, певица Шер, и ряд других звезд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Джастин Бибер, Знаменитости, Тейлор Свифт, Звезды, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
02 Верка Сердючка впервые за многие годы сменила имидж
03 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
05 Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве
Литва примет конференцию по реформам в Украине
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Компания &quot;IKEA&quot; зайдет на украинский рынок в конце 2019 года
"IKEA" зайдет в Украину до конца 2019 года
На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне
На Одесском кинофестивале покажут фильм о Харви Вайнштейне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь