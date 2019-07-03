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Среда, 03.07.2019
Как изменили звезды, которые были популярны в 1990-2000-х годах (Фото)
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Как изменили звезды, которые были популярны в 1990-2000-х годах (Фото)

У каждого актера есть апогей его звездной карьеры, когда он известен на весь мир, его обожают фанаты и узнают на улице. Но время идет, даже бежит, и популярность и внешность меняются спустя несколько лет. WuzzUp решил показать вам, как выглядят сейчас наши любимые кумиры 1990-х и 2000-х годов.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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