Как изменили звезды, которые были популярны в 1990-2000-х годах (Фото)

У каждого актера есть апогей его звездной карьеры, когда он известен на весь мир, его обожают фанаты и узнают на улице. Но время идет, даже бежит, и популярность и внешность меняются спустя несколько лет. WuzzUp решил показать вам, как выглядят сейчас наши любимые кумиры 1990-х и 2000-х годов.