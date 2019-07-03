"Его убило одиночество": Тина Тернер рассказала о самоубийстве своего сына

Новости шоу бизнеса: Известно, что Крейг Тернер застрелился ровно год назад, 3 июля 2018 года. Ему было 59 лет.

"Я думаю, что Крейг был одинок", - сказала Тернер CBS News. "У меня есть фотографии, на которых он улыбается, и мне кажется, что он в хорошем месте. Я действительно так чувствую".

Это не первый раз, когда Тернер говорит о потере сына, который умер от огнестрельной раны в июле прошлого года в Калифорнии.

"Я до сих пор не знаю, что подтолкнула его на такие крайние меры", - сказала Тернер BBC в октябре прошлого года, сказав, что это вдвойне смущает ее, потому что Крейг только недавно начал новый проект и нашел свою любовь.

"Он познакомил меня с девушкой на свой день рождения в августе. Крейг украсил квартиру, которую я купила ему много лет назад. Он также получил новую работу в известной компании по недвижимости в Калифорнии. Он был очень доволен", - добавила певица.

Тернер описала своего сына как "замкнутого человека" и "очень застенчивого".

После смерти Крейга Тернер развеяла его пепел у побережья Калифорнии.

"Мой самый грустный момент, как матери", - написала певица в соцсети в честь своего сына.

"В четверг, 19 июля 2018 года, я в последний раз попрощалась со своим сыном, Крейгом Рэймондом Тернером. Я собралась со всей семьей и друзьями, чтобы развеять его пепел у побережья Калифорнии. Ему было 59 лет, когда он так трагически умер, но он всегда будет моим ребенком".