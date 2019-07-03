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Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото
Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото

Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото

Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото
14:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В среду, 3 июля, Настя Каменских порадовала подписчиков своего Instagram-блога, показав нежное фото с любимым.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских стали еще больше популярными после их неожиданной свадьбы. За жизнью популярных певцов теперь следят тысячи поклонников, ожидающих новых кадров из их частной жизни.

В кадре видно, как Потап чувственно обнимает певицу, присев с ней на лестнице. При этом украинская звезда одета в платье с обнаженной спиной, что выглядит достаточно пикантно на фото.

К такому трогательному фото Настя Каменских добавила откровенную подпись, в которой призналась, что для нее в отношениях главное. Артистка утверждает, что для нее важно чувствовать поддержку любимого. И, вероятно, этого в нынешних отношениях Насти Каменских хватает. 

 
 
 
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Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: «Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!». Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека. Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Пожалуй, самое главное в отношениях кроме любви и интимной близости – это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: "Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!" Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка – это понимание, которое сочетает в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека", – рассказала Настя Каменских. 

Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж

Кроме этого, певица добавила, что нашла свою идеальную половинку. По словам Насти Каменских, ей очень повезло, ведь с Потапом у нее особые отношения.

Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половинку. Переживать с ней любовь, страсть, все проблемы и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя половинка находилась слишком близко и я счастлива, что нашла его, – отметила Настя Каменских.

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Знаменитости, Настя Каменских, Фото, Потап, Трогательные фото.
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