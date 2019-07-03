Настя Каменских умилила Сеть трогательным фото

Новости шоу бизнеса: В среду, 3 июля, Настя Каменских порадовала подписчиков своего Instagram-блога, показав нежное фото с любимым.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских стали еще больше популярными после их неожиданной свадьбы. За жизнью популярных певцов теперь следят тысячи поклонников, ожидающих новых кадров из их частной жизни.

В кадре видно, как Потап чувственно обнимает певицу, присев с ней на лестнице. При этом украинская звезда одета в платье с обнаженной спиной, что выглядит достаточно пикантно на фото.

К такому трогательному фото Настя Каменских добавила откровенную подпись, в которой призналась, что для нее в отношениях главное. Артистка утверждает, что для нее важно чувствовать поддержку любимого. И, вероятно, этого в нынешних отношениях Насти Каменских хватает.

"Пожалуй, самое главное в отношениях кроме любви и интимной близости – это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: "Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!" Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка – это понимание, которое сочетает в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека", – рассказала Настя Каменских.

Кроме этого, певица добавила, что нашла свою идеальную половинку. По словам Насти Каменских, ей очень повезло, ведь с Потапом у нее особые отношения.

Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половинку. Переживать с ней любовь, страсть, все проблемы и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя половинка находилась слишком близко и я счастлива, что нашла его, – отметила Настя Каменских.