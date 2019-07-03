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Неделя моды в Париже: Селин Дион в поразительном платье

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Неделя моды в Париже: Селин Дион в поразительном платье
15:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Канадская звезда стала главной персоной на Неделе моды в Париже, посетив мини-платье цвета айвори от Alexandre Vauthier.

Об этом платье говорят уже все мировые СМИ, и мы тоже решили подчеркнуть великолепный выбор Селин Дион для светского мероприятия.

Событие состоялось 2 июля, куда на шоу модельера Alexandre Vauthier артистка пришла в его кутюрном платье из весенне-летней коллекции Alexandre Vauthier сезона 2019.

Несмотря на презентацию новых вещей, которые будут удивлять общественность уже этой осенью и зимой, Селин приковала взгляды всех папарацци.

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Платье характеризовалась открытой линией декольте, объемными рукавами и длиной мини, что прекрасно сочеталась со стройными ногами 51-летней певицы.

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Париж, Платье, Неделя моды, Селин Дион, Канадская певица, Alexandre Vauthier.
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