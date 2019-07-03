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"Самая красивая": Лилия Ребрик поделилась новым снимком снимком с отдыха

"Самая красивая": Лилия Ребрик поделилась новым снимком снимком с отдыха
20:38 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в своем Instagram новый снимок с отдыха в Болгарии.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

Сегодня, 3 июля, Лилия Ребрик поделилась в своем Instagram новым снимком с отдыха. На нем телезвезда запечатлена в роскошном летнем голубом костюме, состоящем из топа с длинными рукавами и завязочками на талии и высокой юбки с пуговицами впереди. Наряд во всей красе продемонстрировал шикарный бюст телеведущей и мамы двоих детей.

"Сьогодні у мене день лінощів!!! Любите нічого не робити? Тільки чесно! Болгаргія. А стосовно луку — навіть не знаю: писати чи не писати… Пишу — погано, бо ай-ай-ай це реклама, не пишу — теж погано "напишіть будь-ласка"", — написала под фото Лилия Ребрик.

В новом амплуа: Лилия Ребрик сильно изменилась

Подписчики любимой телеведущей оставили множество комментариев под новым снимком: "Нехай чоловік не відходить ні на крок! Бо можуть вкрасти таку красу", "Дуже гарні і в той же час в міру сексуальні", "Богиня же ж", "Все очень со вкусом и очень красиво, приятного отдыха Вам!", "Самая красивая, самая лучшая, самая стильная".

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Все по теме:

Отдых, Стиль, Образ, Лилия Ребрик, Телеведущая, Снимок.
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