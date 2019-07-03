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Впервые в платье: первая леди Украины на чествовании жертв Голодомора в Торонто

Впервые в платье: первая леди Украины на чествовании жертв Голодомора в Торонто
17:27 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга прибыли с официальным визитом в Канаду.

В понедельник, 2 июля, начался трехдневный визит Владимира Зеленского в Канаду. Его супруга Елена, как всегда сопровождала мужа в командировке. В первый день визита в Торонто президент Украины уже успел провести ряд важных политических встреч и совместно с первой леди почтил память жертв Голодомора.

Как стало известно, Владимир и Елена приняли участие в экскурсии, организованной в рамках проекта Holodomor National Awareness Tour. Президент и первая леди решили почтить память всех погибших украинцев в 1932 – 1933 годах, возложив к мемориалу символические композиции из колосков.

В этот раз образ Елены привлек особое внимание: супруга Зеленского, которая предпочитает носить брюки, впервые появилась в платье. Для торжественного мероприятия Елена и ее стилисты подобрали необычную вышиванку синего цвета с довольно пышными рукавами, которая подчеркнула ее женственные формы. Дополнили образ первой леди черные босоножки на небольшом каблучке и лаконичная укладка в виде собранного пучка.

Елена Зеленская продолжает покорять Канаду изумительными образами

Стоит отметить, что это первое появление Елены в платье, до этого жена Зеленского предпочитала надевать только брюки. При каждом появлении первой леди, в Сети разгорались целые баталии. Украинцы с особым рвением обсуждали каждый ее брючный костюм и умоляли надеть платье. Как видим, Елена прислушалась к просьбам, а что из этого получилось, судите сами.

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Стиль, Образ, Наряд, Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
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