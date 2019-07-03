Кайя Гербер на показе Givenchy: ошеломительный наряд модели

Новости шоу бизнеса: 17-летняя американская модель Кайя Гербер продолжает покорять мировые подиумы.

На днях дочь Синди Кроуфорд дефилировала в платье от бренда Givenchy в Париже. Выход юной модели ценители моды запомнят надолго.

Свежие фото с показа новой коллекции Givenchy Кайя Гербер опубликовала на своей странице в Instagram.

Шоу, во время которого юная модель поразила своим выходом, состоялось во вторник, 2 июля, в рамках кутюрного парижской Недели моды. Новую коллекцию Givenchy представляла дизайнер свадебного платья Меган Маркл Клэр Уэйт Келлер. Однако, если платье герцогини Сассекской было максимально сдержанным и элегантным, то подиумный наряд 17-летней Кайи Гербер был кардинально другим по стилю.

Модель вышла на длинный подиум в объемной шелестящем платье, созданном из черной основы и бирюзово-синих перьев. Издалека декор напоминал мелкие лепестки, которые только что распустились. Фэшн-знатоки прогнозируют, что это платье станет одним из немногих, которые захватят красные дорожки в новом сезоне.