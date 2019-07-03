Скачать
Среда, 03.07.2019
"Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
"Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
СМИ: известно, кто станет крестной матерью сына Меган Маркл и принца Гарри
СМИ: известно, кто станет крестной матерью сына Меган Маркл и принца Гарри

Кайя Гербер на показе Givenchy: ошеломительный наряд модели

Кайя Гербер на показе Givenchy: ошеломительный наряд модели
20:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 17-летняя американская модель Кайя Гербер продолжает покорять мировые подиумы.

На днях дочь Синди Кроуфорд дефилировала в платье от бренда Givenchy в Париже. Выход юной модели ценители моды запомнят надолго.

Свежие фото с показа новой коллекции Givenchy Кайя Гербер опубликовала на своей странице в Instagram.

Шоу, во время которого юная модель поразила своим выходом, состоялось во вторник, 2 июля, в рамках кутюрного парижской Недели моды. Новую коллекцию Givenchy представляла дизайнер свадебного платья Меган Маркл Клэр Уэйт Келлер. Однако, если платье герцогини Сассекской было максимально сдержанным и элегантным, то подиумный наряд 17-летней Кайи Гербер был кардинально другим по стилю.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

givenchy @givenchyofficial by @clarewaightkeller. I am eternally grateful for the hours of creativity that went into this magical moment & I cannot thank you enough for allowing me to wear your vision

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

 Настоящая семейная идиллия: Синди Кроуфорд с сыном и дочерью на прогулке

Модель вышла на длинный подиум в объемной шелестящем платье, созданном из черной основы и бирюзово-синих перьев. Издалека декор напоминал мелкие лепестки, которые только что распустились. Фэшн-знатоки прогнозируют, что это платье станет одним из немногих, которые захватят красные дорожки в новом сезоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Платье, Стиль, Образ, Наряд, Показ, Givenchy, Кайя Гербер, Показ Givenchy.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены еще двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены еще двое украинских военнослужащих
В &quot;Голосе&quot; настаивают на усилении механизма люстрации
В "Голосе" настаивают на усилении механизма люстрации
II Форум регионов в Житомире: Зеленский направил приглашение Лукашенко
II Форум регионов: Зеленский пригласил Лукашенко
В белом платье любимого бренда: Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне
В белом платье любимого бренда: Кейт Миллдтон на теннисном турнире в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь