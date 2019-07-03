Контрастное появление: супермодель украинского происхождения на Неделе моды в Париже

Новости шоу бизнеса: 30-летняя бледнокожая Коко Роша поставила на контрастное появление на показе французского модельера Alexandre Vauthier и не прогадала.

Стройные ноги канадской супермодели отлично сочетаются с черным мини-платьем.

В Париже проходит кутюрная Неделя моды, на которую приглашено немало звездных гостей. Да, известная канадская супермодель, которая имеет ирландское и украинское происхождение, Коко Роша не смогла пропустить престижную событие.

На красной дорожке модного светского мероприятия 30-летняя модель появилась в стильном черном мини-платья. Своим появлением она привлекла наибольшее внимание, не учитывая сам показ. Длинные стройные ноги модели заметно контрастировали с темным платьем от модельера Alexandre Vauthier, на показ которого она пришла.

Талию Коко Роши подчеркнул пояс с блестящей пряжкой, а хрупкость плеч – рюши на рукавах и юбке платья. На ее голове красовался милый атласный бантик, которым она подвязала волосы, а аксессуаром послужила серебристая сумка с длинной цепочкой.