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Контрастное появление: супермодель украинского происхождения на Неделе моды в Париже

Контрастное появление: супермодель украинского происхождения на Неделе моды в Париже
22:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 30-летняя бледнокожая Коко Роша поставила на контрастное появление на показе французского модельера Alexandre Vauthier и не прогадала.

Стройные ноги канадской супермодели отлично сочетаются с черным мини-платьем.

В Париже проходит кутюрная Неделя моды, на которую приглашено немало звездных гостей. Да, известная канадская супермодель, которая имеет ирландское и украинское происхождение, Коко Роша не смогла пропустить престижную событие.

На красной дорожке модного светского мероприятия 30-летняя модель появилась в стильном черном мини-платья. Своим появлением она привлекла наибольшее внимание, не учитывая сам показ. Длинные стройные ноги модели заметно контрастировали с темным платьем от модельера Alexandre Vauthier, на показ которого она пришла.

 
 
 
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@ericapelosini @cocorocha #frontrow @alexandrevauthier #hautecouture #fw20 #fashionshow #fashion #ctarrotoma #fashionphotography #ericapelosini #cocorocha

Публикация от Christian TARRO TOMA (@ctarrotoma)

Коко Роша научила дочь забавно позировать перед камерой

Талию Коко Роши подчеркнул пояс с блестящей пряжкой, а хрупкость плеч – рюши на рукавах и юбке платья. На ее голове красовался милый атласный бантик, которым она подвязала волосы, а аксессуаром послужила серебристая сумка с длинной цепочкой.

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Модель, Неделя моды, Стиль, Образ, супермодель, Наряд, Коко Роша, Alexandre Vauthier.
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