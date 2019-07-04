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Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном

Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл приняла решение, что ее скандальные родственники со стороны отца не будут видеться с Арчи Харрисоном.

Герцогиня Сассекская после рождения первенца пытается оградить его от всякого негатива.

Как рассказали инсайдеры The Daily Mail, супруга принца Гарри уже более года не общается со своим отцом Томасом Марклом. Причиной этому стали его скандальные заявления и стремление заработать деньги на ее королевской свадьбе. Меган планирует защитить своего ребенка от таких родственников, поэтому категорически заявила, что ни один из них не будет видеться или общаться с Арчи Харрисоном.

Меган считает, что в ее жизни сейчас нет места для ее отца и его родственников. У нее теперь своя семья, в которую входят Гарри и ее очаровательный новорожденный сын. Она очень четко дала понять, что хочет для Арчи только положительного влияния, – рассказал инсайдер. 

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При этом герцогиня Сассекская с большим теплом относится к своей семье по маминой линии. Именно они воспитывали Меган Маркл и проводили с ней много времени в подростковом возрасте. Поэтому после свадьбы она общается с ними, а сама Дориа Редлан переехала временно в Виндзор, чтобы помогать жене принца Гарри в уходе за младенцем.

Кроме этого, по данным источников, герцогиня Сассекская уже нашла замену отцу в королевской семье. Принц Чарльз часто дает советы Меган Маркл и даже помогает ей в подготовке к крестинам, которые состоятся уже 6 июля.

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Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Американские родственики.
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