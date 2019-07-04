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Звезда "Орла и решки" Леся Никитюк скоро выйдет замуж

Звезда "Орла и решки" Леся Никитюк скоро выйдет замуж
14:56 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вероятнее всего речь идет о девичнике перед свадьбой Регины Тодоренко, которая состоялась в Италии вчера.

Украинская телеведущая Леся Никитюк на свадьбе у Регины Тодоренко словила букет невесты.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

На днях фанаты заподозрили, что Леся Никитюк — помолвлена, так как заметили у нее на безымянном пальце кольцо. А вчера, 3 июля, в подписи к фото, Леся рассказала, что отмечала девичник. 

Леся Никитюк показала стройные ножки на отдыхе в Италии

На торжестве у Тодоренко и Топалова не обошлось без сюрприза для Леси Ивановны. Так, под конец вечера невеста по-традиции должна через себя в толпу незамужних подружек бросить букет. Та девушка, которая словит его — быстрее остальных (в скором времени) выйдет замуж.

Вот Леся Никитюк и стала той счастливицей, которая смогла поймать талисман удачи.

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Свадьба, Замужество, Знаменитости, Традиции, Леся Никитюк, букет невесты, Словила букет.
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